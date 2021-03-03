فنون ومشاهير

نائب سابق ومخرج يعلن وفاة شقيقه: رحل صلاح (صورة)

Lebanon 24
03-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-799102-637503557561872312.jpg
Doc-P-799102-637503557561872312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المخرج والنائب المصري السابق خالد يوسف وفاة شقيقه صلاح، اذ نشر صورة له على حسابه الخاص على فيسبوك، معلّقا عليها بالقول: "رحل شقيقي صلاح".
وتلقى خالد يوسف عدد كبير من التعليقات من قبل المتابعين الذي قدموا له التعازي. 
يذكر أن صلاح شقيق المخرج خالد يوسف أصيب الشهر الماضي بفيروس كورونا، حيث كتب خالد يوسف: "شقيقي صلاح مازال في العناية المركزة ويحتاج لكل دعواتكم لعل دعوة صادقة منكم تأخذ طريقها لرب كريم دعواتكم لكل مصابي كورونا".
 
 
 
ويأتي اعلان العودة الى مصر بعد عامين من الغياب، منذ أزمة انتشار افلام إباحية تجمعه بأكثر من فنانة، منهن: شيماء الحاج ومنى فاروق.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:00 | 2021-03-03
16:30 | 2021-03-03
13:30 | 2021-03-03
12:00 | 2021-03-03
11:31 | 2021-03-03
09:00 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website