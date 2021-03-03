نائب سابق ومخرج يعلن وفاة شقيقه: رحل صلاح (صورة)

أعلن المخرج والنائب المصري السابق خالد يوسف وفاة شقيقه صلاح، اذ نشر صورة له على حسابه الخاص على فيسبوك، معلّقا عليها بالقول: "رحل شقيقي صلاح".

وتلقى خالد يوسف عدد كبير من التعليقات من قبل المتابعين الذي قدموا له التعازي.

يذكر أن صلاح شقيق المخرج خالد يوسف أصيب الشهر الماضي بفيروس كورونا، حيث كتب خالد يوسف: "شقيقي صلاح مازال في العناية المركزة ويحتاج لكل دعواتكم لعل دعوة صادقة منكم تأخذ طريقها لرب كريم دعواتكم لكل مصابي كورونا".

ويأتي اعلان العودة الى مصر بعد عامين من الغياب، منذ أزمة انتشار افلام إباحية تجمعه بأكثر من فنانة، منهن: شيماء الحاج ومنى فاروق.



