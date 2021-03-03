فنون ومشاهير

للمرة الأولى.. نانسي عجرم تتعاون مع شقيقها (فيديو)

Lebanon 24
03-03-2021 | 18:00
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بعد الإعلان عن غنائها شارة مسلسل "راحوا" والذي من المقرر عرضه في رمضان 2021، طرحت الفنانة نانسي عجرم الأغنية بشكل رسمي.

 

وتحمل الأغنية اسم "ما تحكم"، وتتعاون من خلالها عجرم مع شقيقها الملحن نبيل عجرم الذي تولى تلحين الأغنية، وهي من كلمات منير أبو عساف، وتوزيع باسم رزق.

 

مسلسل "راحوا" الذي سيعرض في رمضان ويضم عددًا من نجوم لبنان ومنهم بديع أبو شقرا، كارين رزق الله، نهلة داوود جوزيف أبو نصار وغيرهم ومن كتابة كلوديا مارشليان وإخراج نديم مهنا.

 

نانسي استعدت لهذا التتر بشكل سري للغاية، ولم تسرّب الخبر على الإعلام، خصوصًا أن هذا المسلسل بدأ العمل عليه منذ العام 2019 ، كما انها المرة الأولى التي تغني فيها نانسي تتر لمسلسل لبناني.

المصدر: الجرس
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