هكذا علّقت مايا دياب على قطع الطرقات في لبنان

علّقت الفنانة مايا دياب على الإحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ يوم أمس وقطع الطرقات إحتجاحاً على الوضع المعيشي المتردّي .
وفي تغريدة لها عبر "تويتر" كتبت مايا: " ليش نازلين ع الطريق؟؟ ليش جوعانين؟ ليش ما معكن مصاري؟؟ ليش فقراء؟؟ يا رب شبابنا ما يترك الطريق الليلة ويا رب هالمرة الثورة تبقى على مدار الساعة..بلا موعد ولا اتفاق..يا ليت الغضب الساطع يأتي " .
ليش نازلين ع الطريق؟؟ ليش جوعانين؟ ليش ما معكن مصاري؟؟ ليش فقراء؟؟ يا رب شبابنا ما يترك الطريق الليلة ويا رب هالمرة الثورة تبقى على مدار الساعة..بلا موعد ولا اتفاق..يا ليت الغضب الساطع يأتي..#لبنان_ليس_بخير #لبنان_ينتفض #لبنان #بيروت
— Maya Diab (@mayadiab) March 2, 2021
ليش نازلين ع الطريق؟؟ ليش جوعانين؟ ليش ما معكن مصاري؟؟ ليش فقراء؟؟ يا رب شبابنا ما يترك الطريق الليلة ويا رب هالمرة الثورة تبقى على مدار الساعة..بلا موعد ولا اتفاق..يا ليت الغضب الساطع يأتي..#لبنان_ليس_بخير #لبنان_ينتفض #لبنان #بيروت