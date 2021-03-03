فنون ومشاهير

هكذا علّقت مايا دياب على قطع الطرقات في لبنان

Lebanon 24
03-03-2021 | 11:31
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علّقت الفنانة مايا دياب على الإحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ يوم أمس وقطع الطرقات إحتجاحاً على الوضع المعيشي المتردّي .

 

وفي تغريدة لها عبر "تويتر" كتبت مايا: " ليش نازلين ع الطريق؟؟ ليش جوعانين؟ ليش ما معكن مصاري؟؟ ليش فقراء؟؟ يا رب شبابنا ما يترك الطريق الليلة ويا رب هالمرة الثورة تبقى على مدار الساعة..بلا موعد ولا اتفاق..يا ليت الغضب الساطع يأتي " .

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