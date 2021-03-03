ممثل لبناني يصدم المشاهدين بتشوه وجهه بعد تعرضه لحادث.. ما حقيقته؟ (صور)

صدم الممثل ايلي شالوحي مشاهدي مسلسل "رصيف الغرباء" بظهوره مشوها بعد تعرضه لحادث مروع كاد ان يودي بحياته. وبأداء متقن ظهر "الدكتور باسم" الذي يجسد دوره ايلي مصدوما وبحالة مذرية اذ سيعاني الكثير في الحلقات المقبلة الى ان نصل الى النهاية في أحداث العمل.

رصيف الغرباء هو كتابة طوني شمعون وإخراج إيلي معلوف وينتجه إيلي معلوف ويشارك في المسلسل نخبة كبيرة من الممثلين اللبنانيين منهم الممثل ايلي الشالوحي الذي يلعب احد ادوار البطولة في العمل بدور جديد جدا بالنسبة له اذ يعتبر انه سيكون الدور الاكثر وقعا بين الادوار التي قدمها بالدراما اللبنانية حتى اليوم.



وكان قد وصف ايلي القصة بالمشوقة "عمل ضخم وممثلين محترفين كما فريق العمل كله، دوري سيكون نقلة نوعية في حياتي المهنية في التمثيل وستتفاجؤون ببعض المشاهد والتغييرات خلال الحلقات المتقدمة من العمل". وكان قد وصف ايلي القصة بالمشوقة "عمل ضخم وممثلين محترفين كما فريق العمل كله، دوري سيكون نقلة نوعية في حياتي المهنية في التمثيل وستتفاجؤون ببعض المشاهد والتغييرات خلال الحلقات المتقدمة من العمل".

المسلسل يتألف من حلقات طويلة تتخطى الـ 140 حلقة، وتدور أحداثه بدءاً من عام 1945 حتى بداية الستينيات من القرن الماضي وتلعب بطولته كارمن لبس، عمار شلق، فادي ابراهيم، علي منيمنة، رهف عبدالله ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين.