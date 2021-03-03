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فنون ومشاهير
تسريب "بوستر" برنامج رامز جلال الجديد.. مريض نفسي (صورة)
Lebanon 24
03-03-2021
|
21:00
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة خاصة بأفيش برنامج الفنان رامز جلال الجديد، والذي ينتظر الجمهور عرضه خلال موسم رمضان
2021، بعنوان "رامز مريض نفسي".
إلا أن مصدراً من داخل قنوات mbc كشف في تصريح صحافي أن هذا البوستر مزيّف وليس حقيقياً، وبالطبع ليس البوستر الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
وكان رامز قد خضع خلال الفترة الماضية للمحاكمة بتهمة سرقة فكرة أحد برامجه للمقالب، حيث ادّعت إحدى الكاتبات أنه سرق منها الفكرة بعدما عرضتها عليه وفوجئت بأن البرنامج تم تنفيذه بالفعل بدون الرجوع إليها، لكن المحكمة برّأت رامز من تهمة السرقة.
المصدر: لها
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