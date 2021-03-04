فنون ومشاهير

مروان خوري يكشف عن خطته!

Lebanon 24
04-03-2021 | 06:20
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قال الفنان مروان خوري، إن الأزمات السياسية والاجتماعية في العالم العربي تحد من الإبداع بمجال الفن والغناء، وأكد في حواره مع «الشرق الأوسط»، أنه لا يبحث عن التعاون مع كبار النجوم ليشدوا بكلماته وألحانه بقدر بحثه عن أصوات قادرة على إيصال فكرته بشكل جيد، وأوضح أنه سيكثف أغنياته «السينغل» خلال عام 2021؛ لتعويض جمهوره عن فترات غيابه عنهم خلال الفترة الماضية؛ إذ انشغل بتقديم البرامج التلفزيونية وإحياء الحفلات.

في البداية، تحدث خوري عن أغنيته الرومانسية الجديدة «مهلاً على قلبي» قائلاً «هي من أقرب الأغنيات التي سجلتها خلال الفترة الماضية إلى قلبي، وأحببت أن تكون باكورة أغنياتي لعام 2021؛ لأنها مناسبة لهذه الفترة، وبها رسالة خاصة لكل المحبين والعشاق، والحمد لله استطاعت الأغنية تحقيق نجاح لافت حسب تعليقات أصدقائي وجمهوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة».

وعن طرحه الأغنية بطريقة الفيديو كليب، بعد ابتعاده سنوات عدة عن هذا الأسلوب، يقول خوري «فضّلت الاستجابة لطلبات جمهوري بتصوير أغنية لهم، فلم أجد أفضل منها لتقديمها مصورة، وهنا يعود الفضل للمخرجة اللبنانية ليال راجحة، التي اختارت أماكن التصوير، على الرغم من الإرهاق الذي أصابنا بسبب طول مدة تصوير الكليب، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا».
 
وكشف خوري عن عدم طرحه أي ألبوم غنائي خلال العام الحالي «خطتي الأساسية للعام الحالي هي زيادة جرعة الأغنيات (السينغل) بشكل مكثف؛ لأنني ابتعدت كثيراً عن تقديم أغنيات كلاسيكية وفصحى لجمهوري خلال السنوات الماضية، بسبب انشغالي الدائم في تقديم البرامج وإحياء الحفلات بمختلف البلدان العربية». مشيراً إلى أنه سيطرح أغنية «سينغل» جديدة قبل شهر رمضان الكريم المقبل، مع إمكانية طرحها بعد الشهر الكريم بأيام قليلة إن حدث أي تأخير، قائلاً «أمتلك مجموعة كبيرة من الأغنيات، وسأختار من بينها، وسأدرس وقت طرحها لكي يتحقق كل ما أطمح له».
 
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