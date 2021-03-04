دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب (فيديو)

غمزت الممثلة دينا الشربيني من قناة الخيانة بُعيد انفصالها عن النجم المصري عمرو دياب، مستعينةًً بمقطع من مسلسل "زي الشمس" الذي أدّت بطولته في عام 2019.



ورصد الفيديو لحظة اكتشاف "نور" من أداء الشربيني خيانة حبيبها "عمر" من أداء أحمد صلاح السعدني، إضافة الى تعليق جاء فيه: "لما الخيانة تيجي من أقرب ناس".