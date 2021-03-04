فنون ومشاهير

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب (فيديو)

Lebanon 24
04-03-2021 | 09:00
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غمزت الممثلة دينا الشربيني من قناة الخيانة بُعيد انفصالها عن النجم المصري عمرو دياب، مستعينةًً بمقطع من مسلسل "زي الشمس" الذي أدّت بطولته في عام 2019.

ورصد الفيديو لحظة اكتشاف "نور" من أداء الشربيني خيانة حبيبها "عمر" من أداء أحمد صلاح السعدني، إضافة الى تعليق جاء فيه: "لما الخيانة تيجي من أقرب ناس".
 
 
المصدر: لها
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