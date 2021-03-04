رسالة مؤثرة من نجمة "ستار أكاديمي" بعد عودة السرطان لشقيقتها

صلى الجزائريون لشفاء النجمة والمنتجة الجزائرية ريم غزالي التي تعاني من مرض السرطان وتتعالج حالياً في واحدة من أكبر مستشفيات فرنسا، وفق مجلة "الجرس".شقيقة ريم، الفنانة سلمي غزالي وجهت رسالة حزينة لشقيقتها، جاء فيها: "لطالما أردت توفير أحسن طاقة لك، لذلك قررت مرارا و تكرارا الإستغناء عن مواقع التواصل من أجل حمايتك".وتابعت: "لطالما إحترمت فيك عدم إستغلال الضعف والمرض من أجل الشهرة، صعب أن أراك مريضة وأن تكون مهمتي أن أطمئن الناس عليك".وختمت قائلة: "أراك بأشد الحاجة إلى الدعاء.. فأدعوا لها بالشفاء يا محبي ريم غزالي.. غزالة الجزائر في حاجة لدعائكم.. لعل الله يستجيب".وكانت ريم غزالي استأصلت ورمًا بالدماغ العام الماضي، وخضعت لعملية جراحية دقيقة في الرأس، في أحد مستشفيات فرنسا.