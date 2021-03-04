15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
رسالة مؤثرة من نجمة "ستار أكاديمي" بعد عودة السرطان لشقيقتها
Lebanon 24
04-03-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صلى الجزائريون لشفاء النجمة والمنتجة الجزائرية ريم غزالي التي تعاني من مرض السرطان وتتعالج حالياً في واحدة من أكبر مستشفيات فرنسا، وفق مجلة "الجرس".
شقيقة ريم، الفنانة سلمي غزالي وجهت رسالة حزينة لشقيقتها، جاء فيها: "لطالما أردت توفير أحسن طاقة لك، لذلك قررت مرارا و تكرارا الإستغناء عن مواقع التواصل من أجل حمايتك".
وتابعت: "لطالما إحترمت فيك عدم إستغلال الضعف والمرض من أجل الشهرة، صعب أن أراك مريضة وأن تكون مهمتي أن أطمئن الناس عليك".
وختمت قائلة: "أراك بأشد الحاجة إلى الدعاء.. فأدعوا لها بالشفاء يا محبي ريم غزالي.. غزالة الجزائر في حاجة لدعائكم.. لعل الله يستجيب".
وكانت ريم غزالي استأصلت ورمًا بالدماغ العام الماضي، وخضعت لعملية جراحية دقيقة في الرأس، في أحد مستشفيات فرنسا.
أشارة الى أن سلمى غزالي شاركة في الموسم الأول من "ستار أكاديمي" وارتبطت بزميلها في البرنامج بشار غزاوي. كما شاركت شقيقتها ريم غزالي في البرنامج أيضا.
المصدر: الجرس
تابع
الأكثر قراءة
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:33 | 2021-03-03
03/03/2021 05:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أيها اللبنانيون... الدولار قد يتراجع لكن الأسعار ستذكّرنا دائما بأننا في جهنم
Lebanon 24
أيها اللبنانيون... الدولار قد يتراجع لكن الأسعار ستذكّرنا دائما بأننا في جهنم
15:30 | 2021-03-03
03/03/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون في قلب "جهنم".. الدولار سيصل لـ100 ألف ليرة!
Lebanon 24
اللبنانيون في قلب "جهنم".. الدولار سيصل لـ100 ألف ليرة!
17:00 | 2021-03-03
03/03/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء كبيرة باتت مكشوفة.. هذه السوبرماركت تشفط السلع المدعومة وتبيع على ذوقها
Lebanon 24
أسماء كبيرة باتت مكشوفة.. هذه السوبرماركت تشفط السلع المدعومة وتبيع على ذوقها
07:01 | 2021-03-04
04/03/2021 07:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور كبير ومفاجأة.. الحريري يرفض مبادرة عون التخلّي عن الثلث المعطّل
Lebanon 24
تطور كبير ومفاجأة.. الحريري يرفض مبادرة عون التخلّي عن الثلث المعطّل
06:00 | 2021-03-04
04/03/2021 06:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:00 | 2021-03-04
عمره 52 عاماً.. وفاة عازف عربي شهير (صورة)
14:25 | 2021-03-04
ماريتا الحلاني تعيش قصة حب مع ممثل سوري شهير؟
11:29 | 2021-03-04
صورة طبيب لبناني في أميركا تجتاح الإنترنت.. أعطى اللقاح لمغنية شهيرة
11:00 | 2021-03-04
رغم إصابتها بكورونا رضوى الشربيني حضرت جنازة والدتها.. شاهدوا كيف انهارت بالبكاء (فيديو)
10:00 | 2021-03-04
مفاجأة.. أسرة تطالب كاظم الساهر بسداد دَين يعود إلى أكثر من 40 عاماً! (فيديو)
09:00 | 2021-03-04
دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب (فيديو)
فيديو
"بحزم وقوة".. وزير يكشف لأول مرة دور بن سلمان في عودة تيران وصنافير للسعودية (فيديو)
Lebanon 24
"بحزم وقوة".. وزير يكشف لأول مرة دور بن سلمان في عودة تيران وصنافير للسعودية (فيديو)
12:00 | 2021-03-04
04/03/2021 15:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم إصابتها بكورونا رضوى الشربيني حضرت جنازة والدتها.. شاهدوا كيف انهارت بالبكاء (فيديو)
Lebanon 24
رغم إصابتها بكورونا رضوى الشربيني حضرت جنازة والدتها.. شاهدوا كيف انهارت بالبكاء (فيديو)
11:00 | 2021-03-04
04/03/2021 15:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. أسرة تطالب كاظم الساهر بسداد دَين يعود إلى أكثر من 40 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة.. أسرة تطالب كاظم الساهر بسداد دَين يعود إلى أكثر من 40 عاماً! (فيديو)
10:00 | 2021-03-04
04/03/2021 15:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact