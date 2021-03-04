فنون ومشاهير

عمره 52 عاماً.. وفاة عازف عربي شهير (صورة)

Lebanon 24
04-03-2021 | 15:00
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الفنان عازف الكمان أشرف هيكل عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
 
 
وكتب عازف القانون ماجد سرور عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي وصديقي عميد المعهد العالي للموسيقى العربية الأستاذ الدكتور أشرف محمد سعيد هيكل متأثرا بمرض الكورونا اللعين، ربنا يرحمه بواسع رحمته ويصبرنا جميعا".

ونعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، أسرة هيكل والذي توفي عن عمر ناهز 52 عاما.

وقالت إن "الراحل تتلمذ على يديه مئات الطلاب وكان نموذجا للفنان المخلص في عملة وتميز بدماثة الخلق وبمواقفه الداعمة لكل اصدقائه وتوجهت بالعزاء لأسرة أكاديمية الفنون وطلاب الفقيد داعية الله أن يتغمده برحمته".

يذكر أن الدكتور الراحل أشرف هيكل تخرج في معهد الكونسرفتوار قسم الوتريات عام 1990 واستكمل دراسته العليا في معهد الموسيقى العربية ثم حصل على الماجيستير والدكتوراه وتدرج في العديد من المناصب حتى وصل إلى عميد معهد الموسيقى العربية.
المصدر: المصري اليوم
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