فنون ومشاهير

مفاجأة.. أسرة تطالب كاظم الساهر بسداد دَين يعود إلى أكثر من 40 عاماً! (فيديو)

Lebanon 24
04-03-2021 | 10:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاجأت قناة NRT الكردية متابعيها بنشر تقرير عن الفنان العراقي كاظم الساهر وأشارت فيه إلى أنه اقترض مبلغاً مالياً من إحدى الأسر قبل أن يحقق الشهرة ولم يعده إليها بعد ذلك.

 

وذكرت القناة أن الواقعة حدثت في قرية عمرة حيث كان الفنان يعمل مدرساً بين العامين 1979 و1981 مع الإشارة إلى أنه كان يتناول الطعام والشراب على حساب أهل القرية.

 

ولفت التقرير إلى أن الساهر لم يبد وفاءه لأهل القرية بعد الشهرة وأنه لم يقم بزيارتهم. كما عرض مقابلة أجريت مع أحد الأشخاص قال إن الساهر أخذ مبلغاً مالياً من والدته وإنه لم يعده إليها رغم أنه وعدها بذلك مذكراً بأن الوالدة توفيت.

 

وتم تناقل فيديو التقرير على عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل. وتساءل الكثير من المتابعين عن صحة ما يشير إليه أفراد العائلة. وأشار الكثيرون منهم إلى أنه لا يمكن كاظم الساهر الإقدام على مثل هذه الفعلة.

 

وأعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر المقطع على حسابها الخاص على التطبيق معربة عن استغرابها مطالبة الفنانة بالمبلغ بعد مرور سنوات طويلة. وكتبت: "يخرب بيتكم في أحد يطالب مبلغ من 42 سنة. ناس ماتت وناس حيت".

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2021-03-04
14:25 | 2021-03-04
12:00 | 2021-03-04
11:29 | 2021-03-04
11:00 | 2021-03-04
09:00 | 2021-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website