فنون ومشاهير

رغم إصابتها بكورونا رضوى الشربيني حضرت جنازة والدتها.. شاهدوا كيف انهارت بالبكاء (فيديو)

Lebanon 24
04-03-2021 | 11:00
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حضرت الإعلامية رضوى الشربيني، رغم إصابتها بفيروس كورونا، جنازة والدتها السيدة هالة أنور التي رحلت متأثرة بفيروس كورونا.

 

وظهرت الشربيني أثناء تشييع الجنازة وقد انهارت في البكاء، طالبة من أحد المتواجدين ركوب السيارة التي تحمل نعش والدتها كي تظل قربها إلى أن تدفن، ولكن قوبل طلبها بالرفض.

 

وكانت حالة الفقيدة، قد تدهورت قبل أسبوعين، أثناء تواجدها بالعناية المركزة بأحد المستشفيات مما استدعى وضعها على جهاز تنفس صناعي.

 

وكانت رضوى تناشد جمهورها طوال أيام إصابة والدتها بفيروس كورونا بالدعاء لها بعد دخولها العناية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

 

يذكر أن رضوى الشربيني وأسرتها قد أصيبوا بفيروس كورونا، إلا أن والدتها عانت من مضاعفات المرض، ودخلت في حالة صحية حرجة.

 

وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك": "أمي بين إيد ربنا دلوقتي.. والأطباء عملوا اللي عليهم.. لكن أنا عندي يقين أن رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم".

 

المصدر: لها

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