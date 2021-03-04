فنون ومشاهير

ماريتا الحلاني تعيش قصة حب مع ممثل سوري شهير؟

Lebanon 24
04-03-2021 | 14:25
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تشارك النجمة اللبنانية ماريتا الحلاني بشخصية "سعاد" في مسلسل "2020" من بطولة نادين نجيم وقصي خولي، والمقرر عرضه في الماراثون الدرامي الرمضاني 2021.

وكشفت ماريتا في لقاء تليفزيوني، عن أن "سعاد" شخصية مظلومة وتواجه قضية خلال العمل، مشيرةً إلى أن الجمهور سيتعاطف معها خاصة أنها تعيش علاقة حب.

ورغم أن ماريتا رفضت البوح باسم الممثل الذي ستعيش معه قصة حب في العمل، إلا أن مقدم البرنامج  استنتج أنه قصي خولي من دون تأكيد أو نفي من النجمة.
 

على جانب آخر، تشارك ماريتا في بطولة مسلسل "الحي الشعبي"، الذي سيعرض أيضاً في موسم رمضان 2021، وتؤدي فيه شخصية "سيرينا"، وهي فتاة جميلة تعيش في حي شعبي، كما أنها ستغني تتر المسلسل بصوتها.

المصدر: نواعم
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