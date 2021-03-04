نوال الزغبي تكشف اسم الفنانة التي تغار منها.. ونيشان يعترف بعقدته

هي المرة الأولى التي لن يكون فيها نيشان ديرهاوتيونيان هو المستضيف للنجمة نوال الزعبي، بحيث سيتحاوران ويتبادلان الأسئلة ضمن برنامج "بصراحة مع نوال الزعبي ونيشان ديرهاروتيونيان" على MBC1. وبعد لقاءات عدة جمعتهما، ستكون المرّة الأولى التي تطرح فيها نوال الأسئلة على نيشان في جلسة مليئة بالمواقف والتجارب الإنسانية والاجتماعية والخُبرات التي عاشها كلٌ منهما في حياته.يتحدث نيشان للمرّة الأولى عن عقدة عاشها لسنوات، وعن هاجس ما زال يرافقه حتى اليوم، فما هو؟ وتكشف نوال أنها لم تكن تعتبر نفسها امرأة جميلة، ثم تسأله عن الغرور والصفعات التي تلقّاها ودروس الحياة. ويجيب نيشان في ما يتعلق بموضوع الغيرة في حياته، وتُصرّ نوال على أن تحصل على إجابة، ثم تعترف بأن هناك فنانة تغار منها، وتصفها بالجارفة، فمن هي؟وتتوقف نوال عند معاناتها جرّاء خطأ طبّي في وجهها وبكائها أمام المرآة، وعن انزعاجها من الانتقادات التي طاولتها بسبب هذا الخطأ الطبي من دون إدراك المنتقدين كم عانت من هذه المشكلة. من ناحية أخرى، تعترف نوال بأن الفشل هو الذي جعل منها امرأة ناضجة، وأن الايمان هو الذي يُقوّيها. وتفاجئ نوال نيشان باعتراف صادم في ما يخص العائلة والزواج والارتباط، قبل أن تأخذه في رحلة إلى المستقبل وتضعه أمام مرآة الهواجس والخوف من المستقبل ومن أن يشيخ وحيداً، وتسأله أين سيصبح بعد انطفاء أضواء الشاشة وأُفولها عنه.