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فنون ومشاهير
حسين فهمي ومستشفى الأمراض العقلية...ما الحقيقة؟
Lebanon 24
04-03-2021
|
21:00
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أكدت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن التقارير التي انتشرت حول نقل الممثل المصري القدير حسين فهمي الى مستشفى الامراض العقلية في القاهرة مفبركة تماماً، لان ليس من المنطقي أن يذكر تقرير مصور شائعة أن الاكتئاب أدى الى جنون الممثل خوفاً من الموت كما حصل مع الممثلين عزت العلايلي ويوسف شعبان والفنان علي حميدة.
وقالت المعلومات إن هذه التقارير تبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب من خارج مصر، والهدف منها هو إثارة البلبلة حول النجوم المصريين واستغلال اسمائهم للفوز بنسبة مشاهدة مرتفعة، وبالتالي جني الارباح المالية.
وتأتي قصة حسين فهمي بعد الشائعات التي لاحقت الممثلة المصرية إلهام شاهين.
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