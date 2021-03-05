فيديو السوبرماركت أغضبه: راغب علامة يشن هجوما عنيفا على السياسيين .. هذا ما قاله

شن الفنان راغب علامة هجومًا عنيفًا على السياسيين بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاشكال بين عدد بين الموظفين في احد السوبرماركت وأحد الزبائن بسبب إصرار الأخير على شراء كمية كبيرة من الحليب والزيت المدعومين من دون مراعاة الكميات المحدودة.

ونشر راغب عبر حسابه على "تويتر" الفيديو وعلق عليه بالقول: "يا أولاد الحرام اللي قاعدين عالكراسي ودمّرتوا لبنان الجميل وأذليتوا شعبنا المعروف بطيبته وكرمه وشهامته، صارت الناس عم تتقاتل على كيلو حليب للأطفال".

يا أولاد الحرام اللي قاعدين عالكراسي ودمّرتوا لبنان الجميل وأذليتوا شعبنا المعروف بطيبته وكرمه وشهامته. صارت الناس عم تتقاتل على كيلو حليب للأطفال. يا أولاد الحرام الله ينتقم منكم ويذلّكم متل ما ذليتوا المساكين اللي وصّلوكم عالكراسي. بإذن الله نهايتكم وخيمة ، إقرأوا التاريخ pic.twitter.com/urGRrjwhs8 — RaghebAlama (@raghebalama) March 4, 2021

وتابع: "أولاد الحرام الله ينتقم منكم ويذلّكم متل ما ذليتوا المساكين اللي وصّلوكم عالكراسي، بإذن الله نهايتكم وخيمة، اقرأوا التاريخ".