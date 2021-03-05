ما حقيقة وفاة الفنان صباح فخري؟

تناقل بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان السوري صباح فخري وهو ما أحدث بلبلة في أوساط محبيه، إلا أن نقابة الفنانين السوريين كشفت أن هذا الخبر مجرد شائعة نافية نفياً قاطعاً حدوث الوفاة.

وجاء في بيان أصدرته على حسابها الخاص على "فيسبوك" في هذا السياق: "بعد التواصل مع الزميل أنس فخري ابن الفنان القدير صباح فخري تم التأكد بأن الفنان القدير صباح فخري بخير وبصحة تامة وكل خبر لم يصدر عن صفحة نقابة الفنانين فهو إشاعة".

كما أشار موقع "البيان" الإماراتي إلى أن أنس نفى ما أشيع عن وفاة والده، مبدياً استغرابه إطلاق مثل هذه الشائعات واصفاً إياها بالبغيضة.

كذلك كتبت الفنانة السورية سهر أبو شروف على حسابها الخاص على "تويتر": "الأستاذ العملاق صباح فخري بألف خير الله يطول بعمره يا رب".

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق شائعات عن وفاة الفنان الكبير. فقد حدث هذا في العام 2017 وفي مرات أخرى عديدة.