فنون ومشاهير

بسبب صورة.. هجوم عنيف على طارق العريان: "مراهق على كبر" وتذكير بأصالة!

Lebanon 24
05-03-2021 | 15:00
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تعرض المخرج طارق العريان لموجة من الانتقادات إثر نشره صورة له على حسابه الخاص على انستغرام ظهر فيها معتمداً إطلالة شبابية وهو يقف في أحد الأماكن العامة في دبي.

 

واللافت أن معظم التعليقات تضمنت الهجوم عليه إلى حد الشتم حيث ذكّره المتابعون بانفصاله عن الفنانة السورية أصالة.

A post shared by Tarek Alarian (@tarekalarianofficial)


 
 

ومما كتب في التعليقات القاسية: "من غير أصالة وأولادك إنت ولا حاجة كنت فنعمه ما قدرتهاش أديك بتتراهق مع المراهقين والفلتانين صعب ترجع شبابك العمر له أحكام" و"مراهق على كبر الله لا يبلانا" و"متصابي في أواخر الخمسينات من عمره" و"من جوه رخيص ومن برا دهب وقشرة".

 

وتذكر الكثيرون ما حكي عن علاقة تجمعه وعارضة الأزياء السورية نيكول سعيفان. ويشار إلى أن الأخيرة تعرضت في وقت سابق للنقد بسبب حضورها حفل إطلاق عطر النجم المصري عمرو دياب في دبي. واعتبر الكثيرون أن هذا الحضور جاء بناء على إخراج العريان لإعلان العطر. وتلقت إثر هذا الكثير من الانتقادات القاسية.

المصدر: لها
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