محمد رمضان يستفز الجمهور بسبب تصرفه مع مضيفة في الطائرة.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

سلطت الأضواء على الفنان المصري محمد رمضان مجدداً بسبب فيديو نشره على حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام" ظهر فيه وهو يستلقي على السرير في الطائرة فيما تقوم المضيفة بوضع الغطاء عليه وهو يسجل المقطع قبل أن يتقدم منها بالشكر. وأرفق الفيديو بالتعليق: "المضيفة الحنينة رزق".

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)





إلا أن هذا الأمر استفز الكثير من المتابعين الذين تساءلوا عن سبب استعانته بالمضيفة فيما يمكنه القيام بهذا بنفسه. ومما كتب في التعليقات: "مش عارف تغطي نفسك يا حبيشة؟" و"نحنا نعرف الزوجة الحنونة رزق لكن المضيفة دي جديدة" و"وأنت يا اخويا متعرفش تغطي نفسك؟" و"جوعان كثير شوف سعد المجرد أغنى منك بكثير باس ما يسوي هاي الحركات عيب رجع نفسك" و"إية النقص ده انت بتصور المضيفة وهي بتخدمك؟".

يشار إلى أن مؤدّي المهرجانات يوسف عبد القادر المعروف بلقب "أبو أصالة" شن مؤخراً هجوماً على رمضان بعد إعلان إطلاقه أغنيته الجديدة "أنا البطل" متهماً إياه بسرقة حقوقها منه.

وقال إنه مسؤول عن هذا الاتهام مع الإشارة إلى أنه انتهى بالفعل من تسجيل الأغنية منذ ثلاث سنوات وقام ببث النسخة التي يحتفظ بها منها.