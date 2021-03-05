فنون ومشاهير

بينهم كارول سماحة.. نجوم عرب في أغنية عالمية: حياتي

Lebanon 24
05-03-2021 | 23:00
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أعلنت شركة سوني ميوزيك عن إطلاق أغنية "حياتي"، وهو تعاون غير مسبوق بين الفنانين العرب والفرنسيين: ديجي يوسف، كارول سماحة، لارتيسو دافي.
 
أراد الفنانون الأربعة الذين لديهم مجموعة متابعين على المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي تتعدى الـ40 مليون، أن ينتجوا موسيقى مختلفة ومبتكرة.

كلمات الأغنية مكتوبة باللهجات اللبنانية والخليجية بالإضافة إلى الفرنسية وبعض الكلمات الدارجة المغربية، وقد أثارت الأغنية بالفعل انتباه المعجبين والصحافة في الشرق الأوسط، بعد أن أعلنت كارول سماحة أنها ستطلق أول أغنية راب لها، ما أدى إلى ظهور مئات المنشورات على مواقع الويب والصفحات الاجتماعية.

وكان معجبو لارتيست متحمسين أيضاً لسماع الفنان المفضل لديهم مرة أخرى بعد ألبومه المصدر العام الماضي وتعاونه الأول مع فناني الشرق الأوسط.
 
تمكن دي جي يوسف مرة أخرى من إنتاج أغنية ناجحة بعد تعاونه مع فنانين كبار على المستوى العربي، متل ديانا حداد وبلقيس ويارا ودوزي 
وغيرهن، كما أضاف الفنان الكويتي دافي لمسة خليجية إلى هذا العمل.
المصدر: نواعم
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