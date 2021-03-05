14
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
بينهم كارول سماحة.. نجوم عرب في أغنية عالمية: حياتي
Lebanon 24
05-03-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة سوني ميوزيك عن إطلاق أغنية "حياتي"، وهو تعاون غير مسبوق بين الفنانين العرب والفرنسيين: ديجي يوسف، كارول سماحة، لارتيسو دافي.
أراد الفنانون الأربعة الذين لديهم مجموعة متابعين على المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي تتعدى الـ40 مليون، أن ينتجوا موسيقى مختلفة ومبتكرة.
كلمات الأغنية مكتوبة باللهجات اللبنانية والخليجية بالإضافة إلى الفرنسية وبعض الكلمات الدارجة المغربية، وقد أثارت الأغنية بالفعل انتباه المعجبين والصحافة في الشرق الأوسط، بعد أن أعلنت كارول سماحة أنها ستطلق أول أغنية راب لها، ما أدى إلى ظهور مئات المنشورات على مواقع الويب والصفحات الاجتماعية.
وكان معجبو لارتيست متحمسين أيضاً لسماع الفنان المفضل لديهم مرة أخرى بعد ألبومه المصدر العام الماضي وتعاونه الأول مع فناني الشرق الأوسط.
تمكن دي جي يوسف مرة أخرى من إنتاج أغنية ناجحة بعد تعاونه مع فنانين كبار على المستوى العربي، متل ديانا حداد وبلقيس ويارا ودوزي
وغيرهن، كما أضاف الفنان الكويتي دافي لمسة خليجية إلى هذا العمل.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
البنوك بدأت بتطبيق ضريبة 5% على معاشات الموظفين!؟ (صورة)
Lebanon 24
البنوك بدأت بتطبيق ضريبة 5% على معاشات الموظفين!؟ (صورة)
06:27 | 2021-03-05
05/03/2021 06:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حلول على طبق من ذهب لأزمات مواليد 3 أبراج هذا الربيع
Lebanon 24
حلول على طبق من ذهب لأزمات مواليد 3 أبراج هذا الربيع
11:00 | 2021-03-05
05/03/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري كان على وشك هذه الخطوة
Lebanon 24
بري كان على وشك هذه الخطوة
08:45 | 2021-03-05
05/03/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحلّق والشارع يغلي.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار يحلّق والشارع يغلي.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
09:06 | 2021-03-05
05/03/2021 09:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين برجا والجيّة.. إشكال كبير بين عدد من المحتجين ومناصري "حزب الله"
Lebanon 24
"ولعت" بين برجا والجيّة.. إشكال كبير بين عدد من المحتجين ومناصري "حزب الله"
19:57 | 2021-03-05
05/03/2021 07:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
21:00 | 2021-03-05
نصائح جويل مردينيان لتحقيق الثراء الفاحش (فيديو)
18:00 | 2021-03-05
محمد رمضان يستفز الجمهور بسبب تصرفه مع مضيفة في الطائرة.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
15:00 | 2021-03-05
بسبب صورة.. هجوم عنيف على طارق العريان: "مراهق على كبر" وتذكير بأصالة!
14:27 | 2021-03-05
قبلة كارلوس عازار وستيفاني عطالله تثير الجدل (فيديو)
12:00 | 2021-03-05
ما حقيقة وفاة الفنان صباح فخري؟
09:00 | 2021-03-05
فيديو السوبرماركت أغضبه: راغب علامة يشن هجوما عنيفا على السياسيين .. هذا ما قاله
فيديو
خدعة بصرية مثيرة.. سفينة تطفو في الجو! (فيديو)
Lebanon 24
خدعة بصرية مثيرة.. سفينة تطفو في الجو! (فيديو)
21:00 | 2021-03-05
06/03/2021 01:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر ميلان" يعزّز صدارته من بوابة "بارما" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر ميلان" يعزّز صدارته من بوابة "بارما" (فيديو)
21:00 | 2021-03-05
06/03/2021 01:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن تقنية مستشعر الكاميرا "ISOCELL 2.0"!
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن تقنية مستشعر الكاميرا "ISOCELL 2.0"!
18:00 | 2021-03-05
06/03/2021 01:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact