فنون ومشاهير

إعلامية في قناة "الجزيرة" تصف مدينة بيروت بـ "القبيحة".. هكذا ردت اليسا عليها

Lebanon 24
06-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-800174-637506141625917291.jpg
Doc-P-800174-637506141625917291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

إعلامية في قناة "الجزيرة" تصف مدينة بيروت بالقبيحة.. هكذا ردت اليسا عليها

 

ردّت الفنانة إليسا على الإعلامية اللبنانية في قناة "الجزيرة" روعة أوجيه بعدما وصفت مدينة بيروت بالقبيحة في تغريدة لها عبر "تويتر " .

 

وبعدما كتبت روعة : " بصراحة لن تعجب كثيرين، بيروت مدينة قبيحة " ردّت إليسا قائلة : " صح. رأيك ما بيعجب كتار وكنت بتوقع من شخص بموقعك يحترم مشاعر غيرو وتعلقن ببلدن، وما يتوجه بهالكلام الجارح. بيروت أحلى مدينة بعيوني وعيون الناس كلا. القباحة وجهة نظر بتنعكس من جوات الإنسان " .

 

 

ولاقت تغريدة إليسا تفاعلاً كبيراً حيث شنّ المتابعون هجوماً على روعة مؤكّدين أن بيروت من أجمل المدن والعواصم العالميّة .

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2021-03-06
10:30 | 2021-03-06
23:00 | 2021-03-05
21:00 | 2021-03-05
18:00 | 2021-03-05
15:00 | 2021-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website