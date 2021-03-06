إعلامية في قناة "الجزيرة" تصف مدينة بيروت بـ "القبيحة".. هكذا ردت اليسا عليها

إعلامية في قناة "الجزيرة" تصف مدينة بيروت بالقبيحة.. هكذا ردت اليسا عليها

ردّت الفنانة إليسا على الإعلامية اللبنانية في قناة "الجزيرة" روعة أوجيه بعدما وصفت مدينة بيروت بالقبيحة في تغريدة لها عبر "تويتر " .

وبعدما كتبت روعة : " بصراحة لن تعجب كثيرين، بيروت مدينة قبيحة " ردّت إليسا قائلة : " صح. رأيك ما بيعجب كتار وكنت بتوقع من شخص بموقعك يحترم مشاعر غيرو وتعلقن ببلدن، وما يتوجه بهالكلام الجارح. بيروت أحلى مدينة بعيوني وعيون الناس كلا. القباحة وجهة نظر بتنعكس من جوات الإنسان " .

صح. رأيك ما بيعجب كتار وكنت بتوقع من شخص بموقعك يحترم مشاعر غيرو وتعلقن ببلدن، وما يتوجه بهالكلام الجارح. بيروت أحلى مدينة بعيوني وعيون الناس كلا. القباحة وجهة نظر بتنعكس من جوات الإنسان https://t.co/BdrChOmZUD — Elissa (@elissakh) March 5, 2021

ولاقت تغريدة إليسا تفاعلاً كبيراً حيث شنّ المتابعون هجوماً على روعة مؤكّدين أن بيروت من أجمل المدن والعواصم العالميّة .