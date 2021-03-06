فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تهاجم محمد رمضان بسبب فيديو مضيفة الطيران: "كفاية استعراض"!

Lebanon 24
06-03-2021 | 18:00
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هاجمت الفنانة اللبنانية مادلين طبر النجم المصري محمد رمضان بسبب فيديو نشره على حسابه الخاص في تطبيق "إنستغرام" وظهر فيه وهو يستلقي على سرير في الطائرة فيما تضع المضيفة غطاء عليه وهو يسجّل المقطع قبل أن يتقدم منها بالشكر. وأرفق الفيديو بالتعليق: "المضيفة الحنينة رزق".

 

وقالت تعليقاً على الفيديو: ""بقت فيديوهاتك مستفزة يا زميل.. أنت ما بتسمعش نصيحة بس صدقني ما تعندش.. كفاية استعراض، أنت عارف إن أنا من محبينك؟ كفاية Stop".

 

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)


 
 

يُشار إلى أن مؤدّي المهرجانات يوسف عبد القادر الملقّب بـ"أبو أصالة" شنّ أيضاً هجوماً على رمضان بعد إعلانه إطلاق أغنيته الجديدة "أنا البطل" متهماً إياه بسرقة حقوقها منه، ومؤكداً مسؤوليته عن هذا الاتهام، ومشيراً إلى أنه انتهى بالفعل من تسجيل الأغنية منذ ثلاث سنوات وبثّ النسخة التي يحتفظ بها منها.

المصدر: لها
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