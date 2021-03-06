فنون ومشاهير

هل تذكرون نجم The voice kids زين عبيد؟ لن تصدّقوا كيف أصبح نحيفاً (صور)

Lebanon 24
06-03-2021 | 15:00
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نشر نجم برنامج The Voice Kids السوري زين عبيد صوراً جديدة عبر حسابه على تطبيق "انستغرام"، حيث أطلّ بشكل مغاير تماماً عن إطلالته في برنامج المواهب منذ سنوات عدّة.

 

وبالفعل لفت النجم الشاب الأنظار بنحافته الشديدة، حيث تبين أنه خسر ما لا يقل عن 30 كيلوغراماً من وزنه فتغيرت ملامحه بشكل ملحوظ.

 

A post shared by zein Obeid, زين عبيد (@zein_obeid_officiall)


 

وأشار بعض المتابعين إلى أن زين خضع لعملية تكميم معدة من أجل التخلص من الوزن الزائد بعد الشّهرة رغم أنه لم يتخطَّ حينها عامه الـ16.

 

 
 
 
 

يُذكر أن زين عبيد حقق شعبية كبيرة بعد ظهوره المميز في الموسم الأول من برنامج المواهب الشهير المخصّص للأطفال حيث لفت الأنظار بجمال صوته وخفّة دمه، علماً أنه وصل إلى النهائيات ضمن فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

المصدر: لها
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