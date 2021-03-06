مقاطع فيديو لإبنة رامي عياش تحدث ضجة على مواقع التواصل.. شاهدوا كيف أصبحت

أحدثت "أيانا" إبنة النجم رامي عياش ضجة على تطبيق انستغرام من خلال مقاطع الفيديو العفوية التي تحرص والدتها داليدا على نشرها لمتابعيها لمشاركتهم بأجدد حركات ابنتها اللطيفة.

وتداولت صفحات تعنى بأخبار الشماهير عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر طرافة الطفلة وخوفها من اتساخ يدها مع اصرار والدتها على سحب الشيء من داخل الكيس، بينهما الطفلة تشعر بالقرف، في مشهد طريف نال اعجاب الالاف من المتابعين.

وفي مقطع آخر تم تداوله للطفلة يظهر حجم اهتمامها بأناقتها والموضة، وكذلك حنيتها على شقيقها ارام، الذي يبادله الحب والاهتمام وهو يغمرها ويقبلها في مشهد اخوي بريء ومميز.

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A post shared by Ramy’s family official (@ramy_dalida_aram_ayana_ayach)





وكان الفنان اللبناني قد احتفل بتجديد تعاقده مع شركة "مزيكا" على تقديم مجموعة من الاعمال الغنائية الجديده بحضور المنتج محسن جابر. واعرب رامي عن سعادته بهذا التجديد، مؤكدا انه يأتي استكمالا للنجاح المشترك بينه وبين محسن جابر ومزيكا خاصة بعد نجاح البومه الاخير "قصة حب" الذي صدر في منتصف 2019 وضم 10 اغنيات متنوعة.