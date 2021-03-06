وفاة فنانة معتزلة عن عمر 59 عاما

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر رسميا وفاة الفنانة المعتزلة سوسن ربيع عن عمر يناهز 59 عاما، ولم يتم الكشف عن موعد ومكان تشييع جثمان الفقيدة، ولا موعد قبول العزاء.

الفقيدة كانت من نجوم المسرح المصري وعملت في التلفزيون منذ طفولتها ومن أشهر أدوارها شخصية عائشة ابنة فؤاد المهندس في مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" كما شاركت في مسلسل برج الحظ (شرارة)، ومسرحية مجانين فوق العادة، كما قدمت العديد من المسلسلات منها عمر بن عبد العزيز، والباحثة والناس والفلوس وأدركني يادكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، وشاركت في فوازير المناسبات 1988.

الراحلة من مواليد 1962، حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس واعتزلت التمثيل منذ 15 عاما، من أجل التفرغ لرعاية أسرتها، ولكنها عادت للعمل الفني عام 2019 وشاركت ببطولة مسلسل "السرايا" مع النجمة سوسن بدر ومجدي كامل، كما شاركت ببطولة عرض " المتفائل" على خشبة المسرح القومي المصري عام 2020 كما قدمت بطولة مسرحية "نوح الحمام" على مسرح الطليعة.

والراحلة متزوجة ولديها من الأبناء محمد خريج كلية الاعلام قسم اذاعة وتلفزيون واحتفلت بخطوبته شهر شباط الماضي، ومنة الله طالبة بكلية الاعلام.