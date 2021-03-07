فنون ومشاهير

"لا تعليق"... منة فضالي تشعل مواقع التواصل بسبب حديثها عن ياسمين صبري

Lebanon 24
07-03-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-800383-637506552764342616.jpg
Doc-P-800383-637506552764342616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشعلت الفنانة المصرية، منة فضالي، مواقع التواصل الاجتماعي جدلا، بسبب آرائها الشخصية في مواطنيها الفنانين، محمد رمضان وياسمين صبري.

وعندما تم تخييرها في لقاء مع موقع فضائية "صدى البلد" المصرية بين تفضيلها العمل مع ياسمين صبري أو محمد رمضان، اختارت منة فضالي الأخير، باعتباره "أذكى فنان علة الساحة الفنية حاليا"، بحسب رأيها.

وأشارت منة فضالي إلى أن محمد رمضان ممثل من العيار الثقيل، واجتهد في تطوير نفسه كممثل، وصعد من الصفر، والعمل معه ممتع.
كما أوضحت منة فضالي أن ما يعجبها في محمد رمضان هو أنه لا يبالي بالانتقادات و"لا يسمع لأحد"، بحسب تعبيرها، معربة عن اندهشها من الهجوم على الشخص الناجح.

ونفت فضالي عن محمد رمضان صفة الغرور بحكم تعاملها معه، واعتبرت أن تصرفاته تعكس ثقة في نفسه.

وعند سؤالها عن رأيها في أداء ياسمين صبري كممثلة، كان رد منة فضالي هو "لا تعليق"، واكتفت بالرد بأنها "حلوة وبنوتة زي القمر".

ووصفت فضائية "صدى البلد" رأي منة فضالي في تمثيل ياسمين صبري بأنه "تعليق مفاجئ" و"تصريح صادم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2021-03-07
09:00 | 2021-03-07
23:00 | 2021-03-06
21:00 | 2021-03-06
18:00 | 2021-03-06
15:00 | 2021-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website