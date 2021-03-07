توتر بين جيسيكا وضيفها في "40 دقيقة" بسبب سؤال.. هكذا ردّت عليه (فيديو)

أحرج الإعلامي سامي كليب زميلته في MTV جيسيكا عازار خلال إطلالته ضمن برنامجها 40 دقيقة.
وردّا على سؤال جيسيكا حول من لا يعتبره سامي إعلامياً بل هو "بوق"، وصف الأخير جيسيكا أنها أصبحت كذلك بعدما ترشّحت للإنتخابات النيابة على لائحة القوات اللبنانية.
وقال كليب: "عندما ترشحت على لائحة القوات اللبنانية، تكلمت بإسمهم ولذلك أصبحت سياسية وغير صحافية"، لتردّ عليه مؤكّدة أنه غير ضروري أن يكون كل سياسي "بوقاً".
كما شدّد كليب على أن جيسيكا أصبحت طرفاً وليست مستقلّة وأنها ستدافع عن القوات لتردّ عليه: " كنت سأدافع عن مبادئي وليس مبادئ القوات لتحتم الحديث: "حضرتك إنت ضيفي، مش أنا ضيفتك كرمال هيك بدّك تجاوبني"، فردّ عليها: "جاوبتك!".