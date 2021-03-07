فنون ومشاهير

سعر مقابلة هاري وميغان ملايين الدولارات.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-03-2021 | 15:00
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن شبكة "سي بي أس" دفعت مبلغا كبيرا من المال لقاء حقوق المقابلة المنتظرة مع الأمير البريطاني، هاري وزوجته ميغان ماركل.

وأوضحت الصحيفة أن القناة الأميركية دفعت مبلغا يتراوح بين 7- 9 مليون دولار أميركي لشركة الإنتاج الخاصة بالإعلامية أوبرا وينفري، للفوز بحقوق بث المقابلة، في حين كشفت المتحدثة باسم هاري وميغان أن الزوجين لم يتم تعويضهما عن المقابلة.
وطبقا للاتفاقية المبرمة مع شركة وينفري، فإن شبكة "سي بي أس" تمتلك حقوق المقابلة في الأسواق العالمية، حيث ستبث المقابلة، الاثنين، في قناة "آي تي في" في بريطانيا، لقاء مبلغ مالي لم يحدد.
ومن المقرر أن يتم نشر المقابلة المرتقبة في وقت لاحق، مساء الأحد، في وقت الذروة، بعد البرنامج المعروف "60 دقيقة".

واختيار هذا الموعد ليس عبثا، فليالي الأحد، تعد أكثر الأوقات التي يشاهد فيها الأميركيون التلفزيون، لا سيما شبكة "سي بي أس".
وتشوقيا للجماهير، بثت شبكة "سي بي أس" مقاطع صغيرة من المقابلة التي ستستمر لمدة ساعتين.
ومن هذه التفاصيل، أن وينفري اتصلت بميغان ماركل قبل زفافها في 2020، لإجراء مقابلة، وهو طلب تم رفضه.
واتهمت ميغان أيضا قصر بكنغهام "بترسيخ افتراءات" عنها وعن زوجها وقالت إنهما لن يمتنعا عن نشر روايتهما للأحداث.
وقال القصر الملكي إنه "في غاية القلق" من تقارير نشرتها صحيفة "التايمز" جاء فيها أن ميغان تنمرت على مساعدين عملوا معها قبل عامين.
لكن الزوجين نفيا الأمر، وهو أمر يزيد من أهمية المقابلة التي ستشكف خفايا العلاقة في الأسرة الحاكمة ببريطانيا.
يذكر أن المقابلة التلفزيونية هي الأولى منذ ترك هاري وميغان الواجبات الملكية وشراء منزل في الولايات المتحدة العام الماضي.
المصدر: "سكاي نيوز
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