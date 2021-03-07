"محبوب العرب" في لبنان.. ما علاقة أنابيلا هلال؟

في سرية تامة، يقوم محبوب العرب محمد عساف حضر إلى لبنان ليقوم بزيارة سريعة لأكثر من ارتباط فني خلال الفترة الحالية، حيث رُشّح عساف لتصوير حلقة خاصة من برنامج "بصراحة مع" عبر شاشة الـ"أم بي سي"، ويتردد أن الحلقة التي قام بتصويرها عساف ضمن حلقات البرنامج ستجمعه مع مقدمة البرامج أنابيلا هلال.وكانت انابيلا هلال قد قدّمت الموسم الأول من برنامج "إنت مين" عبر شاشة الـ"أم بي سي" خلال الفترة الماضية.