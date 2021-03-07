فنون ومشاهير

"محبوب العرب" في لبنان.. ما علاقة أنابيلا هلال؟

Lebanon 24
07-03-2021 | 22:00
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في سرية تامة، يقوم محبوب العرب محمد عساف حضر إلى لبنان ليقوم بزيارة سريعة لأكثر من ارتباط فني خلال الفترة الحالية، حيث رُشّح عساف لتصوير حلقة خاصة من برنامج "بصراحة مع" عبر شاشة الـ"أم بي سي"، ويتردد أن الحلقة التي قام بتصويرها عساف ضمن حلقات البرنامج ستجمعه مع مقدمة البرامج أنابيلا هلال.
وكانت انابيلا هلال قد قدّمت الموسم الأول من برنامج "إنت مين" عبر شاشة الـ"أم بي سي" خلال الفترة الماضية.
المصدر: نواعم
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