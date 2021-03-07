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فنون ومشاهير
إليسا تعترف بقصة حب فاشلة دمرت نفسيتها.. وهذه الأغنية وصفت حالتها
Lebanon 24
07-03-2021
|
17:45
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كشفت الفنانة إليسا عن أن لكل أغنية تختارها أسرارا لم يعرفها الجمهور، منها أغنيات كانت تعيش تجربتها بنفسها عندما غنتها، فيما نفت اختيارها لأغنياتها على أساس معاناتها النفسية، بل إن الفطرة هي التي تتحكم باختياراتها.
وأشارت خلال الحلقة الأولى من "هيدي أنا" عبر بودكاست أنغامي، إلى أنها في بداية مشوارها الفني عرض عليها جان صليبا أغنية خليجية باللهجة البيضاء وكانت تحمل عنوان "اسمع خطوة رجل قادم"، واعتذرت عنها لأنها لا تشبهها، حتى استمعت لأغنية "بدي دوب" وشعرت بأنها تشبهها كثيرا وقدمتها لأول مرة في ألبومها الأول.
وأكدت أنها كانت تسمع أغنياتها لأمها دائما واختارت أغنية "سلملي عليه" وأغنية "شاغلني وشاغل بالي" لأنها أحبتها كثيرا، أما أغنية "لا تروح" فهي لا يمكن أن تسمعها أبدا رغم حبها لها، لأنه وقت تسجيلها تلقت خبر وفاة والدها.
واعتبرت إليسا أغنية "زكريا" التي وجهتها لوالدها هي أهم الأغنيات بالنسبة إليها، وكذلك ذكرت أنها أحبت أغنية "حبيبي ولا على باله" للنجم عمرو دياب كثيرا، وقررت أن تقدم أغنية مثلها تماما فقدمت أغنية "عيشالك" والتي نقلتها نقلة فنية قوية.
وكشفت أن أغنية "فاكر يا حبيبي" جاءت بعد قصة حب مع شاب جاء لمقابلتها في مصر حين كانت تمر بمشكلة، ومن ثم تركها فجأة وسافر فتدمرت نفسيا، وبعدها قابلت محمد رحيم وأسمعها هذه الأغنية التي وصفت حالتها بالتفصيل، فبكت كثيرا وقررت تقديمها وأصبحت من أقرب الأغنيات لقلبها.
وللمرة الأولى كشفت أن اسم "ياسمينا" هو الاسم الذي تحب أن تطلقه على ابنتها.
المصدر: لها
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