فيديو لرقصة رومنسية بين نجميّن لبنانيين تثير اهتمام الجمهور

لا يزال مقطع الفيديو القصير الذي نشره النجم وسام حنا عبر تطبيق انستغرام خلال رقصه مع الفنانة داليدا خليل في احدى صالات الرقص برومنسية وحب يثير اهتمام المشاهدين، ويترك الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة العلاقة التي نجمع بينهما.

ويظهر وسام في المقطع وهو يرقص مع داليدا بحركات محترفة وبقدرات مميزة على انغام اغنية "فاضي شوية"، وكانا في غاية الانسجام لناحية النظرات والحركات، وهو ما ترك الجمهور في حيرة ما إذا كان الامر مشهد تمثيلي أم انهما صديقان او ربما هما على علاقة حب حقيقية.

وعلق وسام على المقطع قائلا: "عزمتني على فنجان قهوة صرنا بغير دني"، لترد عليه داليدا وتكتب: "طيبة القهوة معك وسام".