إعلان مفاجئ.. طليقة الملياردير الشهير تتزوج أستاذ أبنائها (صورة)

تزوجت ماكينزي سكوت، طليقة مؤسس شركة "أمازون"، الملياردير جيف بيزوس، من مدرس علوم في مدينة سياتل، كان يدرس أطفالها.



ويدعى الزوج الجديد، دان جيويت، ويبلغ من العمر 50 عاما، وهو مدرس علوم في مدرسة سياتل ليكسايد الخاصة، حيث درس أطفال سكوت وبيزوس، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





والمدرسة مخصصة للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، وتبلغ كلفة الدراسة فيها 38000 دولار في السنة، ومن بين الخريجين المشهورين في المدرسة، بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت.



ولم يتضح بعد متى جرى زواج سكوت وجيويت، أو منذ متى وهما في علاقة.



وذكر الزوجان لأول مرة زواجهما علنا يوم السبت الماضي، في منشور على "Giving Pledge"، وهو موقع يتعهد فيه المليارديرات والمليونيرات بتكريس ثروتهم للآخرين، والقيام بأعمال خيرية. والمدرسة مخصصة للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، وتبلغ كلفة الدراسة فيها 38000 دولار في السنة، ومن بين الخريجين المشهورين في المدرسة، بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت.ولم يتضح بعد متى جرى زواج سكوت وجيويت، أو منذ متى وهما في علاقة.وذكر الزوجان لأول مرة زواجهما علنا يوم السبت الماضي، في منشور على "Giving Pledge"، وهو موقع يتعهد فيه المليارديرات والمليونيرات بتكريس ثروتهم للآخرين، والقيام بأعمال خيرية.