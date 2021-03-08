راغب علامة يكشف تفاصيل تعرضه لاطلاق نار بسبب علاقة عاطفية! (فيديو)

روى الفنان راغب علامة مرة جديدة تفاصيل حادثة غريبة مرّت معه في العام 1998 بعد تعرضه لعيار ناري في الأردن عندما كان على المنصة خلال حفل غنائي وأطلق النار في رجله.

وتحدث راغب في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "يوم ليك"، عن علاقة عاطفية كادت ان تودي بحياته، ولم يوجه الاتهام لشخص بعينه، وإنما لدائرة لها علاقة بعدة أشخاص، مؤكدا انه وقع في ذلك الخطأ باعتبارها تجربة خطيرة.

وأضاف: "كنت في علاقة عاطفية كادت أن تدمرني وتقضي عليّ وبسببها انضربت بالنار، ودي في مرة كنت في الأردن سنة 1998، أنا مش بتهم حدا إلا هذه الدائرة العاطفية".

وتابع "أنا ما عندي عدو ومش ممكن يجي شخص في بلد أمنية بامتيار يعمل كده بدون ما يترك وراه خيط، لم تكن الدائرة شخصا واحدا هي دائرة خطرة وكانت شكوك عندي ومحدش ليه مصلحة بأذيتي

".