فنون ومشاهير

بعد إصابتها بكورونا.. أخبار عن تدهور حالة ستيفاني صليبا!

Lebanon 24
08-03-2021 | 11:06
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أكد المكتب الإعلامي للممثلة ستيفاني صليبا إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرا الى انها بالعزل المنزلي وبأنها بصحة جيدة.

 

وحرص المكتب الاعلامي على طمأنة محبي ستيفاني والتأكيد بأنها تخطت المرحلة الصعبة لكورونا وأنها بحالة جيدة وتتماثل للشفاء حالياً. ونفى بشكل قاطع الأخبار التي انتشرت غبر السوشيال ميديا عن تدهور حالتها الصحية وتوقف تصوير مسلسل "داون تاون".

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)

 

 
 

وأكد أن فريق العمل خضغ لفحوصات ال pcr وتبين اصابة شخصين هما في الحجر الصحي حاليا، ولكن التصوير مستمر بوتيرة سريعة ومكثفة ضمن موقعين في الوقت نفسه للحاق بالموسم الرمضاني القادم.

 

يذكر ان مسلسل "داون تاون" درامي تشويقي من إخراج زهير قنوع ويشارك فيه مجموعة من الممثلين العرب، منهم: كارمن لبس، وسام صليبا، أمل بوشوشة، هبة نور، عبد المنعم عمايري، سارة أبي كنعان وآخرين.

المصدر: لها
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