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فيديو وصور جديدة.. شاهدوا كيف تعيش ميغان مع آرشي والدجاجات

Lebanon 24
09-03-2021 | 09:00
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قامت أوبرا وينفري بجولة مع دوق ودوقة ساسكس، ميغان ماركل والأمير هاري، داخل منزلهما في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا.
 
 


ووصفت ميغان حياتها الجديدة مع عائلتها بأنها "أجمل من كل قصص الخيال"، خاصة بوجود حظيرة آرتشي، ودجاجاتها التي تم الحصول عليها من مزرعة دواجن.



وأخذت دوقة ساسكس وينفري بجولة في فناء منزلهما الجميل، حيث كانا في الواقع جيران، قبل إجراء المقابلة التي تم بثها الأحد. واستقبلهما كلب لطيف، يدعى جاي ماركل، قالت ميغان إنها تبنته من ملجأ في كنتاكي منذ سنوات.

وأثناء عودتهما إلى داخل المنزل، ألقت المرأتين التحية على الأمير هاري، الذي كان مشغولا بالعمل في قن الدجاج الجديد للأسرة، والذي يدعى "حضيرة آرتشي" وتأسس عام 2021. وهو بالطبع مثالي جدا لعائلة ساسكس الصغيرة منذ أن انتقلوا إلى منزلهم الجديد الصيف الماضي.

وبعد ولادته في المملكة المتحدة، ابن ابن وريث العرش، تبدو هذه الحياة في كاليفورنيا مختلفة تماما بالنسبة لأرشي الصغير. فبدلا من المدرسة الخاصة، والقلاع، وكل ما تبقى من زخارف حياة طفل ملكي، يمتلك هذا الرجل الصغير حظيرة دجاج خاصة به، وهو رائع تماما.

وتخلى الأمير هاري (36 عاما) وزوجته ميغان (39 عاما) عن واجباتهما الملكية في كانون الثاني 2020، وانتقلا مع ابنهما الأول، آرتشي، إلى جنوب كاليفورنيا من أجل حياة أكثر استقلالية، والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.
 
المصدر: وكالات
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