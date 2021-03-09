فنون ومشاهير

راغب علامة يعاني من هذه الفوبيا

Lebanon 24
09-03-2021 | 12:00
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كشف الفنان راغب علامة الكثير من أسراره خلال حلوله ضيفاً على برنامج "يوم ليك" الذي يعرض على شاشة قناة "الحياة".

وذكر في هذا السياق أنه يعاني من فوبيا وقال إنه يخشى دائماً أن يخسر شخصاً يحبه. وأضاف: "طول عمري عندي الفوبيا لحد اليوم وما زالت تلازمني وهي الخوف من إن اللي بحبهم يموتوا لكن أنا مش بخاف من موتي".

المصدر: لها
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