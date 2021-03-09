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فنون ومشاهير
هجوم شرس على شاكيرا.. والسبب جيرارد بيكه
Lebanon 24
09-03-2021
|
18:00
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تصدر اسم النجمة الكولومبية شاكيرا موقع التغريدات "تويتر" بعد أن شن جماهير نادي باريس سان جيرمان هجوماً عليها كونها صديقة جيرارد بيكه مدافع فريق برشلونة الإسباني الشهير.
وفي التفاصيل، تجمع جماهير الفريق الفرنسي في شوارع العاصمة باريس ورفعوا شعارات تهين شاكيرا وتصفها بأبشع الأوصاف، وذلك قبل ساعات من مباراة فريق باريس سان جيرمان وفريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
وبعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، استهجن كثيرون من الرواد وعشاق النجمة والحقوقيبن والإعلاميين هذا التصرف الذي يهين المرأة ودشنوا حملة تحت وسم "احترموا شاكيرا"، مستنكرين إقحام اسم النجمة لاستفزاز صديقها لاعب كرة القدم والذي أنجبت منه طفلين.
وانتقد النشطاء هذه الإهانة التي تعرضت لها النجمة والتي تزامنت مع اليوم العالمي للمرأة، والتي اعتبر كثيرون أنها تحط من قيمة المرأة.
على جانب آخر دافع كثيرون من جمهور سيلينا غوميز وكيتي بيري وبيونسيه عن شاكيرا وشاركوا في حملة "احترموا شاكيرا" مستعرضين إنجازات النجمة التي حققتها خلال مسيرتها.
وجاء في إحدى التغريدات: "شاكيرا مغنية ومؤلفة أغاني، وحائزة على تقدير من جامعة هارفرد، كما تمتلك ثروة تزيد على 400 مليون دولار، وقد غنت في نهائي كأس العالم 3 مرات في حين أن فرنسا قد فازت بكأس العالم مرتين فقط".
يشار إلى أن المغنية الكولومبية الشهيرة، لبنانية الاصل، شاكيرا مرتبطة بجيرارد بيكه، منذ عام 2010، ولديهما طفلان هما: ساشا وميلان.
المصدر: لها
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