فنون ومشاهير

محمد هنيدي يفضح متحرّشاً بطفلة: "وحش متخفّي"

Lebanon 24
09-03-2021 | 21:00
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قدّم النجم المصري محمد هنيدي نصيحة جادّة بعدم مشاهدة مقطع الفيديو المتداول للمتحرش بطفلة المعادي، واصفاً إياه بـ"المرعب". وكتب هنيدي منشوراً عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك " جاء فيه: " الفيديو المنتشر لكائن بيتحرش بطفلة بريئة مرعب لدرجة مخيفة، ومانصحش حد يشوفه، أتمنى القبض على المتحرش ده فورا أيا كان هو فين. وربنا يحفظنا ويحفظكوا ".

وجاء منشور هنيدي إثر تداول مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة، يُظهر شاباً يرتدي بدلة سوداء ويستدرج طفلة لا يتعدى عمرها الـ 6 سنوات، الى الطابق الأرضي في أحد المباني حيث يتحرّش بها ويلامس أجزاء من جسدها قبل أن تخرج سيدة من منزلها وتنقذ الطفلة.
المصدر: لها
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