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فنون ومشاهير
جراحة عاجلة لحلمي بكر في عينه.. وهذه تفاصيل حالته الصحية
Lebanon 24
09-03-2021
|
23:00
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كشف الموسيقار الكبير حلمي بكر عن خضوعه لجراحة في العين اليسري، حيث ظهر في صور عدة وهو يرقد على سرير في المستشفى وعينه مغطّاة بشاش طبي بعد الجراحة.
وكان ابن شقيقة حلمي بكر، عازف آلة القانون الفنان فادي بدر، قد أكد أن العملية تمت بنجاح، وأن حالة خاله الصحية مستقرة.
من ناحيته، حرص حلمي بكر على طمأنة الجمهور على حالته الصحية بعد الجراحة قائلاً: "أنا الحمد لله خرجت من المستشفى وحالياً صحتي جيدة بعد أن قمت بإزالة مياه بيضاء من عيني اليسرى". وأضاف: "من سنين أجريت نفس العملية في عيني اليمنى والآن أجريت في العين اليسرى بعد أن شعرت بتعب فيها".
المصدر: لها
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