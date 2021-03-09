فنون ومشاهير

راغب علامة لفضل شاكر: سلم نفسك للجيش.. وهذا ما كشفه!

Lebanon 24
09-03-2021 | 15:50
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هاجم الفنان اللبناني، راغب علامة، الفنان الفار من وجه العدالة، فضل شاكر، موجّها له نداء.

وقال في خلال استضافته في برنامج "يوم عليك"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية: "فضل شاكر أصبح لا يعني لي شيء ولا أتابع أخباره من اليوم الذي شاهدته في مواجهة الجيش اللبناني، رغم أنني كنت أحبه وساعدته في البداية".

وتابع: "أريد أن أقول لفضل شاكر سلم نفسك للجيش اللبناني، وسيكون أفضل من المكان الذي تعيش فيه لأنك أخطأت بحق الجيش وبحق نفسك وبحق أبنائك".
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