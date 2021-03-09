راغب علامة لفضل شاكر: سلم نفسك للجيش.. وهذا ما كشفه!

هاجم الفنان اللبناني، راغب علامة، الفنان الفار من وجه العدالة، فضل شاكر، موجّها له نداء.وقال في خلال استضافته في برنامج "يوم عليك"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية: "فضل شاكر أصبح لا يعني لي شيء ولا أتابع أخباره من اليوم الذي شاهدته في مواجهة الجيش اللبناني، رغم أنني كنت أحبه وساعدته في البداية".وتابع: "أريد أن أقول لفضل شاكر سلم نفسك للجيش اللبناني، وسيكون أفضل من المكان الذي تعيش فيه لأنك أخطأت بحق الجيش وبحق نفسك وبحق أبنائك".