فنون ومشاهير

هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها وتتلقى هدية استثنائية.. كم أصبح عمرها؟ (صور وفيديو)

Lebanon 24
10-03-2021 | 10:00
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شاركت الفنانة هيفا وهبي متابعيها بالهدية المميزة والاستثنائية التي تلقتها من شقيقتها علياء يموت من مدينة دبي.

 

واستعرضت هيفا في مقطع فيديو الهدية غير المتوقعة بمناسبة عيد ميلادها الـ49، وعي عبارة عن لوحة رسمت عليها صورتها على الرمال في أحد الشواطئ بمدينة دبي ودوّن اسمها عليها.

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

وعبّرت هيفا عن سعادتها بهذه الهدية، وعلقت عليها قائلة: "ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي".

 

وتابعت: "هدية من اطيب واحن اخت بالعالم بحبك كتير اختي".

 

كما شاركت مقاطع فيديو من الاحتفال البسيط الذي أعدته بإحضار قطعة من الحلوى زَيّنت بشمعة، وتم تزيين المكان بالبالونات الملونة وكمية كبيرة من الورود الحمراء.

 
 
 
 
 
 
المصدر: لها
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