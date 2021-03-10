فنون ومشاهير

ابنة بديع أبو شقرا أصبحت شابة جميلة... شاهدوا كيف رقصت مع والدها (فيديو)

Lebanon 24
10-03-2021 | 18:00
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تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو ظهر فيه الممثل بديع أبو شقرا برفقة ابنته.

 

وبدا الاثنان وهما يقومان بالرقص بطريقة احترافية، ولفت الأمر أنظار الكثير من الناشطين الذين أثنوا على مهارة الشابة كما على جمالها.

 

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يشار إلى أن أبو شقرا يشارك في مسلسل "راحوا" الذي يرتقب عرضه على شاشة mtv خلال الموسم الرمضاني المقبل، وهو ما أعلنه من خلال نشره "بوستر" العمل على حسابه الخاص على التطبيق.

 
 

والمسلسل من تأليف كلوديا مراشليان وإخراج نديم مهنا ويجمع نخبة من أبرز وجوه الشاشة مثل كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، جوزف بو نصار، نهلا وألكو داوود، ختام اللحام، رندة كعدي، تانيا فخري، شربل زيادة، أنطوانيت عقيقي، جان دكاش .

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