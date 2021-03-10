تمام بليق: أحلم في محاورة السيد نصرالله والملكة رانيا

بعد العودة الناجحة التي حققها الإعلامي تمام بليق في برنامجه الجديد "مع تمام"، أكّد في حديث خاص لـ"لبنان 24" أنه لم يترك "الجديد" بل كان في فترة راحة أسست لعودة برنامجه.

وأشار تمام إلى أن العودة كانت أكثر من ناجحة، حيث كان قد وعد المشاهدين في "بلا تشفير" أن تكون عودته أقوى، ولذلك "مع تمام" بدأ يترك بصمة كبيرة ويحصد نسبة مشاهدة عالية. وعن البرنامج أشار تمام إلى أن فكرته مميّزة وأنه قريب للمشاهدين والتعاطي معهم والأجمل أن من ينتقده ولا ينتقده يشاهده وهذا أمر إيجابي وصحّي.

وتابع: "مثلما أسست في "بلا تشفير" أن يوم الأربعاء هو لي، اليوم أؤسس أن الثلاثاء هو يوم ينتظره المشاهد ليتابع برنامجي، ومن هنا أؤكّد أن إختيار اليوم الذي أطلّ فيه يهمّني كثيراً". وعن التغيير الذي طرأ عليه، قال: "الإعلامي ينضح بإستمرار وأنه أصبح يعرف أكثر كيف يطرح الأسئلة وأن يكون دبلوماسياً ويعلم متى يعلّي السقف وينتبه للمشاهد". وأضاف: "صرت إفهم لعبة الإعلام والبزنس أكثر، أنا لم أتغيّر وما زلت حرا، جريئا ومستقلا ".



وعن الحلقات التي قدّمها في "بلا تشفير" و"مع تمام" أكّد بليق أنه لم يندم على أي حلقة بل العكس يفرح بها جميعها وأن كل واحدة منها لها جمهورها وكل ضيف يطلبه المشاهدون، ولذلك هو تعلّم من كل حلقة وإستمع لنقد الجمهور، مشيراً إلى أن لكل حلقة جمهورا معيّنا، حيث أن المميّز أن برنامجه يستقطب كل الجماهير لأن ضيوفي من كل المجالات، صف أول، ثاني، وثالث، سياسي، نائب وزير، راقصة وفنان وهذا ما يميّزه عن غيره في إستقطات المشاهير المثيرين للجدل. وعن الحلقات التي قدّمها في "بلا تشفير" و"مع تمام" أكّد بليق أنه لم يندم على أي حلقة بل العكس يفرح بها جميعها وأن كل واحدة منها لها جمهورها وكل ضيف يطلبه المشاهدون، ولذلك هو تعلّم من كل حلقة وإستمع لنقد الجمهور، مشيراً إلى أن لكل حلقة جمهورا معيّنا، حيث أن المميّز أن برنامجه يستقطب كل الجماهير لأن ضيوفي من كل المجالات، صف أول، ثاني، وثالث، سياسي، نائب وزير، راقصة وفنان وهذا ما يميّزه عن غيره في إستقطات المشاهير المثيرين للجدل.

وعن الإعلاميين الذين أصبحوا يتّبعون أسلوبه، أكّد تمام أنه شخص لا يتابع كثيراً وأن من يعتمد طريقته في الحوار ونمط برنامجه وفكرته لا يزعجه، لعل في ذلك ما يتعلّمون منه، مشدّداً على أنه مع الإنسان أن ينجح في الأسلوب الذي يتبعه ولا يفشل، وأكّد أنه لا يعترض على ما يفعلون بل في ذلك أمر إيجابي لا يزعجه، متمنياً التوفيق لهم وموجّهاً نصيحة أن يعبّوا أماكنهم التي تليق بهم مثلما فعل.

وعن أسلوبه المستفز، أكّد تمام أن الـHard Talk هي مدرسة عالميّة وإذا البعض يراه إستفزازيا فليكن (أحترم ذلك)، وأنه يحب أن يستفزّ ضيوفه ليُخرج ما في جعبتهم عكس بعض البرامج التي يطلّون فيها وعندما يأتون لبرنامجه يحدثون ضجّة كبيرة . وتابع: "لا يستفزّني أي إعلامي بل أفرح لنجاحهم ولا أملك وقتاً كافياً لأنتقد أي منهم، وقتي هو لعملي ولأطوّر نفسي وأنجح في برامجي وأزيد محبّة الناس".

وعمن يتابع من زملائه، أشار تمام إلى أنه يتابع طوني خليفة، مالك مكتبي، هشام حداد ويعجبه أيضاً البرنامج الصباحي على قناة "المنار"، كما ينتظر دائماً إطلالات الإعلامي سامي كليب وتابع: "هناك إعلاميون لديهم إسم كبير ولكني لا أتابعهم، ولا يهمّني ذلك ".

وفي الختام أشار تمام إلى أنه يتمنى محاورة الإعلامي العالمي ستيف هارفي، وكذلك أوبرا وينفري، كما كشف أنه يحلم في إجراء مقابلة مع أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله وأيضاً الملكة رانيا، مشيراً إلى أنه كان يتمنى محاورة الفنانة الراحلة منى مرعشلي.