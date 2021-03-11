فنون ومشاهير

ممثل لبناني يعلن زفافه.. العروس أوكرانية وفيديو رومنسي ينتشر وهو يقبلها

Lebanon 24
11-03-2021 | 09:00
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فاجأ الممثل نيكولا معوض جمهوره وأعلن زواجه رسميا من حبيبته الأوكرانية بعد معلومات تحدّثت منذ فترة عن إرتباطهما سريّاً .

 

ونشر نيكولا عبر حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو جمعه مع زوجته على البحر وظهر وهو يقبلها ثم يحتضنها. ووجّه الزوجان كلاما عبّرا فيه عن مدى حبهما لبعضهما البعض.

 

A post shared by Nicolas Mouawad نيقولا معوَّض (@nicolasmouawad)


 
 

وأرفق نيكولا الفيديو بتعليق: "إتجوزنا للمرة الأولى والأخيرة "حيث لاقى ردود أفعال عديدة من قبل المتابعين الذين تمنوا لهم حياة سعيدة مليئة بالفرح .

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