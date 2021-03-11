ممثل لبناني يعلن زفافه.. العروس أوكرانية وفيديو رومنسي ينتشر وهو يقبلها

فاجأ الممثل نيكولا معوض جمهوره وأعلن زواجه رسميا من حبيبته الأوكرانية بعد معلومات تحدّثت منذ فترة عن إرتباطهما سريّاً .

ونشر نيكولا عبر حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو جمعه مع زوجته على البحر وظهر وهو يقبلها ثم يحتضنها. ووجّه الزوجان كلاما عبّرا فيه عن مدى حبهما لبعضهما البعض.

وأرفق نيكولا الفيديو بتعليق: "إتجوزنا للمرة الأولى والأخيرة "حيث لاقى ردود أفعال عديدة من قبل المتابعين الذين تمنوا لهم حياة سعيدة مليئة بالفرح .