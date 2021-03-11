نادين الراسي تضع مسدساً في رأس زياد برجي.. ما القصة؟ (فيديو)

شارك صنّاع مسلسل "نسونجي بالحلال" الجمهور بعض كواليس العمل الرمضاني المرتقب عرضه في شهر رمضان المقبل، عبر مقابلة مع الممثلة نادين الراسي التي تشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنانين زياد برجي وهبة نور ومحمد خير الجراح وهشام حدّاد وانجو ريحان ورانيا عيسى وانطوانيت عقيقي وبونيتا سعادة ومروة الأطرش.

وأكّدت الراسي وقوفّ المنتجة ديالا الأحمر وشركتها "غولدن لاين" والمخرج نبيل لبس وبرجي إلى جانبها، خلال فترة ابتعادها عن الدراما أخيراً، لافتةً إلى أنّ الأخير واجه من هاجمها بحدة قائلاً: "تفو عشرفكن عيب لي عم تعملوه".

وشّددت على أنّ العودة عبر "نسونجي بالحلال" لم تكن محضرّة، ولكن النص الجميل وفريق العمل دفعاها إلى قبوله رغم ترددها، لا سيما أنّها في فترة تحضيرها لزفافها مع خطيبها.

وتدور احداث العمل من انتاج شركتي "غولدن لاين" و"آي سي ميديا" وكتابة زهير قنّوع وإخراج نبيل لبّس، علاقة "زير نساء" لا يكتفي بالزواج من امرأتين، بل عينه على الثالثة، على الرغم من الظروف التي فرضها فيروس كورونا، لتكشف الحلقات مفارقات مضحكة في العلاقة والتحديات والتحالفات المتقلبة التي تجمع الشخصيات ببعضها، مما سيجعل من حياة زياد برجي أكثر صعوبة.

وقالت الراسي إنّ العمل لا يروّج أبداً الى تعدد الزوجات، بل يعالج الفكرة بأسلوب كوميدي، بخاصة أّنها لا تقبل الضرّة أبداً على الصعيد الشخصي.

وأوضحت أنّ شخصية "ماغي" التي تقدّمها في العمل تشبهها في جوانب أخرى، مشيرةً إلى أنّها "وضعت نكهتها فيها".

وتضمّنت المقابلة مع نادين الراسي بعض المشاهد من "نسونجي بالحلال"، حيث استخدمت "ماغي" الأسلحة من سكين المطبخ إلى المسدس.