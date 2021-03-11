هذه هدية نانسي عجرم لوالدتها في عيد الأم (فيديو)

كشفت الفنانة نانسي عجرم هعن هدية ستقدمها لوالدتها في عيد الأم الذي يصادف في 21 آذار، وهو ما أشارت إليه في مقابلة أجريت معها ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

وذكرت خلال اللقاء أنها تعتزم إطلاق أغنية تحمل عنوان "أمي" وتوجه عبرها إليها رسالة تعبر فيها عن حبها لها.

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كما تحدثت عن ألبومها الذي يمكن أن يتضمن 10 أغنيات على الأقل. وقالت إنه لم يتم أخذ القرار النهائي في هذا الشأن معربة عن أملها أن يتم إنتاجه قريباً كما وعدت معجبيها، وأضافت أن الأوضاع الصعبة تمنع تحديد موعد لإصداره.