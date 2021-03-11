الموت يؤلم أحلام: "أم الجميع وغالية علينا"

عبّرت الفنانة الإماراتية أحلام عن حزنها بسبب وفاة إحدى قريباتها. وهو ما أشارت إليه من خلال صورة نشرتها على حسابها على "إنستغرام" حيث نعت الراحلة مريم بنت سالم الشامسي .

وكتبت أحلام: "إنا لله وإنا اليه راجعون. رحمة الله عليها اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عنها واجعل ما جاها تكفير واجعل هذه الأيام خير أيامها وأبدلها دار خير من دارها وعاملها بما أنت أهله يا رحيم ارحم الغالية ادعوا لها أمانة فإني أحبها في الله وهي أم الجميع وغالية علينا أم سلطان الدرمكي في ذمه الله".

وتفاعل معها إثر هذا أكثر من 58 ألف متابع ومنهم بعض الفنانات والشهيرات مثل مي كساب وسمية الخشاب وأمل عرفة وهدى حسين وفجر السعيد ومنى السابر والدة الفنانة حلا الترك اللواتي تقدمن بواجب العزاء.