فنون ومشاهير

بعد الضجة التي أحدثتها الحلقة.. بيار رباط يعتذر وساندرين عطالله ترفض !

Lebanon 24
11-03-2021 | 11:10
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إعتذر مقدم برنامج "ع غير كوكب" بيار رباط على شاشة mtv عما جرى خلال عرض الفيديوهات التي تعنى بالثقافة الجنسية ومناقشة الموضوع مع ضيفته الاختصاصية الدكتورة ساندرين عطا الله والضجة التي حصلت جراء ذلك، الا ان الأخيرة رفضت اعتذاره.

 

واعتبر رباط في تغريدة له في "تويتر" أن الأمور أخذت منحى خاطئاً عن غير قصد، ورأى ان مواضيع مشابهة يمكن ان تنزلق الى نقاش مختلف عن المراد منه، "وهذا للاسف ما حصل".

 

وتعهّد رباط بتجنب مواقف مشابهة في حلقات أخرى، وتقدم باعتذار، على المستوى الشخصي، من عطا الله.

pic.twitter.com/KQHwBDlHlp

 
 

لكن عطا الله رفضت اعتذاره، وردت عليه غبر "تويتر" قائلة إنه كان عليه أن يدقق في الوقائع بدلاً من مشاركة أخبار زائفة حول فيديوهاتها وحلقاتها السابقة. وأضافت أنه كان من الأجدى أن يُسكت مشاركيه في تقديم البرنامج، بدلاً من تشجيعهم، فضلاً عن إعطائها مساحة للتعبير عن وجهة نظرها بدلاً من مقاطعتها.

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