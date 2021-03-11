فنون ومشاهير

جورج ياسمين خارج الـotv!

Lebanon 24
11-03-2021 | 17:34
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أعلن الإعلامي جورج ياسمين استقالته من قناة الـotv بمنشور عبر حسابه على "فيسبوك" جاء فيه: " أنا تقدمت باستقالتي بعد ظهر اليوم من الـotv، الحمد الله والشكر لكم."
 
 

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