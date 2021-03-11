فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية في تصريحات جريئة: "العنف ضدّ المرأة متجذر في مجتمعاتنا"

Lebanon 24
11-03-2021 | 21:33
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أثار برنامج "نون" في حلقته الرابعة بموسمه الثاني، والذي تقدمه الإعلامية ديانا فاخوري، ظاهرة العنف ضدّ النساء، والذي تأجّج في ظلّ تفشي فيروس كورونا. فمع تنفيذ تدابير الإغلاق، تصاعد العنف المنزلي، ما أدّى إلى ارتفاع عدد البلاغات والشكاوى في هذا الصدد 5 أضعاف بحسب منظمة الأمم المتحدة.
  
 
وأشارت الممثلة اللبنانية ومقدمة البرامج يارا فارس إلى أنّ مسألة العنف ضدّ المرأة أمر متجذّر في مجتمعانا، لافتةً إلى أّنها من خلال أعمالها الفنية لا سيّما المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، تحاول أن تقدم الدور بالشكل الذي يخدم القضية.
 
 
وقالت فارس إنّ الرجل الذي يعتمد أسلوب العنف هو مريض نفسي وعليه أن يخضع للعلاج، إذ أنّه يحاول أن يحطّم المرأة التي تعتبر ضحية في هذا الإطار.
 
 
للمزيد.. شاهدوا الفيديو المرفق

 
 
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