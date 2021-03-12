بينهم نوال الزغبي وأصالة.. نجوم عانوا من ضائقات مادية وصلت لحدود الافلاس

رغم الفكرة التي يأخذها الناس عن المشاهير والفنانين بأنهم يجمعون ثروات طائلة الا أن هذا لا يعني أن البعض لم يعاني من مشاكل مادية حادة وخانقة.

إليكم لائحة النجوم العرب الذين عانوا أو لا يزالون يعانون من ضائقات مادية وصلت حدود الافلاس تحدثوا عنها شخصيًا أم كشفت أسرارها في الاعلام، وفق ما أفاد موقع "ياسمينا".أصالةفي أكثر من مناسبة، ومقابلة تحدثت الفنانة أصالة عن الضائقة المادية الكبيرة التي عاشتها ابان طلاقها من أيمن الذهبي، كاشفةً أنها لم تملك حينها أي شيء واضطرت التخلي عن كل أموالها، وعاشت في دبي أثناءها لكنها لم تستلم بفعل دعم الأصدقاء وبفعل اعتمادها على نفسها وعملها لتستقر ماديًا من جديدنوال الزغبيأيضًا بسبب الطلاق تحدثت الفنانة نوال الزغبي، وحكي الكثير في الصحافة عن الضائقة المادية الخانقة التي عانتها وخصوصًا وأن كل أمورها المادية كانت في حينها بيد طليقها الى درجة أنها لم تكن تملك دفتر شيكات باسمها.أحمد سعدكشفت الممثلة سمية الخشاب، طليقة أحمد سعد عن أسراره المادية بعد طلاقهما والمشاكل الكبيرة التي نشبت بينهما. وكشفت أنها يوم تزوجت به كان شبه مفلس، لا يملك شقة باسمه ولا سيارة ولا يعرف ادارة أمواله، وكل كلام عن طمع بأحمد سعد هو غير صحيح لزنه لا يملك المال.محمد فؤادمنذ سنة تقريبًا خرج الفنان المصري محمد فؤاد وأعلن بنفسه أنه يعاني من أزمة مادية حادة مستمرة من سنوات عدّة منعته حتى من دفع أقساط أولاده المدرسية، بفعل توقّف الحفلات وببسبب توقف مسلسله لأكثر من 6 سنوات.