فنون ومشاهير

بينهم نوال الزغبي وأصالة.. نجوم عانوا من ضائقات مادية وصلت لحدود الافلاس

Lebanon 24
12-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-802213-637511333956899337.jpg
Doc-P-802213-637511333956899337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم الفكرة التي يأخذها الناس عن المشاهير والفنانين بأنهم يجمعون ثروات طائلة الا أن هذا لا يعني أن البعض لم يعاني من مشاكل مادية حادة وخانقة.
إليكم لائحة النجوم العرب الذين عانوا أو لا يزالون يعانون من ضائقات مادية وصلت حدود الافلاس تحدثوا عنها شخصيًا أم كشفت أسرارها في الاعلام، وفق ما أفاد موقع "ياسمينا".

أصالة
في أكثر من مناسبة، ومقابلة تحدثت الفنانة أصالة عن الضائقة المادية الكبيرة التي عاشتها ابان طلاقها من أيمن الذهبي، كاشفةً أنها لم تملك حينها أي شيء واضطرت التخلي عن كل أموالها، وعاشت في دبي أثناءها لكنها لم تستلم بفعل دعم الأصدقاء وبفعل اعتمادها على نفسها وعملها لتستقر ماديًا من جديد

نوال الزغبي
أيضًا بسبب الطلاق تحدثت الفنانة نوال الزغبي، وحكي الكثير في الصحافة عن الضائقة المادية الخانقة التي عانتها وخصوصًا وأن كل أمورها المادية كانت في حينها بيد طليقها الى درجة أنها لم تكن تملك دفتر شيكات باسمها.

أحمد سعد
كشفت الممثلة سمية الخشاب، طليقة أحمد سعد عن أسراره المادية بعد طلاقهما والمشاكل الكبيرة التي نشبت بينهما. وكشفت أنها يوم تزوجت به كان شبه مفلس، لا يملك شقة باسمه ولا سيارة ولا يعرف ادارة أمواله، وكل كلام عن طمع بأحمد سعد هو غير صحيح لزنه لا يملك المال.

محمد فؤاد
منذ سنة تقريبًا خرج الفنان المصري محمد فؤاد وأعلن بنفسه أنه يعاني من أزمة مادية حادة مستمرة من سنوات عدّة منعته حتى من دفع أقساط أولاده المدرسية، بفعل توقّف الحفلات وببسبب توقف مسلسله لأكثر من 6 سنوات. 
المصدر: ياسمنيا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:00 | 2021-03-12
06:00 | 2021-03-12
23:00 | 2021-03-11
21:33 | 2021-03-11
21:00 | 2021-03-11
18:00 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website